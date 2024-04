Renato Moicano aprova sugestão de liderar edição do TUF ao lado de Paddy Pimblett

Paddy Pimblett parece ter achado a maneira correta de reacender a rivalidade construída com Renato Carneiro. Conhecido por seu estilo provocador, 'The Baddy', como é conhecido, baixou o tom e parabenizou o brasileiro pelo triunfo conquistado no UFC 300, além de sugerir uma edição futura do programa 'The Ultimate Fighter' liderada pela dupla. A sugestão parece ter agradado 'Moicano', que aprovou a proposta.

Em recente participação no programa 'The MMA Hour', o brasileiro também mediu as palavras e não atacou Pimblett diretamente, justamente pela mudança de postura do inglês. Em tom bem-humorado, Moicano destacou que uma eventual edição do TUF liderado por ambos traria um bom entretenimento aos fãs, por conta da personalidade dos atletas envolvidos.

"Eu queria falar m*** do Paddy, mas ele fez vários comentários legais sobre mim, então não vou falar besteira dele. Ele me parabenizou pela luta, ele disse: 'Ótima luta do Moicano'. Alguém me mandou o vídeo. Ele disse que quer talvez fazer o The Ultimate Fighter, Moicano contra Paddy. Não me oporia a isso. Acho que seria muito engraçado, então não vou falar m*** dele. Mas se ele quiser, vou fazer dele dinheiro fácil, irmão. Sei que você está sendo legal, sei dessa p*** toda. Mas não se esqueça, o Moicano quer dinheiro", comentou Renato.