Deiveson mira duelo com Dominick Cruz após vitória no UFC 300: "É um sonho meu"

Na centenária edição do UFC 300, disputada no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), Deiveson Figueiredo enfrentou e venceu o popular Cody Garbrandt, ex-campeão peso-galo (61 kg). E, ao que tudo indica, o brasileiro quer um oponente do mesmo calibre em sua próxima aparição no Ultimate. Afinal de contas, de olho em se credenciar como um possível desafiante ao cinturão até 61 kg, 'Deus da Guerra', como é conhecido, mira um confronto contra Dominick Cruz.

Assim como Garbrandt, Cruz também é um ex-campeão dos galos extremamente popular pelos seus feitos no passado. Porém, o veterano não compete profissionalmente desde agosto de 2022, quando foi nocauteado por Marlon Vera. Apesar da inatividade do americano, Deiveson reforça seu desejo pela disputa, ao admitir que encarar Dominick seria a realização de um sonho.

"A galera está empurrando alguns nomes (de próximos adversários). Mas o que eu quero mesmo é realizar um sonho meu, que é lutar contra o Dominick Cruz. Dominick é um cara que tem um nome muito pesado, todo mundo conhece a história do Dominick Cruz, é um cara que trabalha dentro da organização do UFC, está sempre em evidência. Espero um dia poder fazer uma luta contra ele, espero que aconteça essa luta. Para mim é um sonho lutar com um cara com o porte como o dele e com o nome que ele tem dentro da organização. Para mim seria sensacional lutar no evento do McGregor agora em junho. Depende dele, se ele assinar o contrato, estou pronto. Quero lutar com ele e realizar essa luta", projetou 'Daico', em entrevista ao 'Canal Encarada'.