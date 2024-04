Luiz Rocha perde chance de fazer história no Karate Combat 45; Rockhold estreia com vitória

Neste sábado (20), Luiz Rocha teve a chance de entrar para a história do Karate Combat como o primeiro atleta da companhia a conquistar dois cinturões em diferentes categorias de maneira simultânea. Mas na tentativa de se tornar soberano também entre os galos (61 kg), o brasileiro, campeão dos leves (68 kg) acabou sendo nocauteado pelo russo Myrza Tebuev. A edição de número 45 do show, sediada em Dubai (EAU), também marcou a estreia de Luke Rockhold.

Mais ágil e adaptado ao peso, Tebuev nocauteou Luiz ainda no primeiro round, com uma sequência de 'jab e direto' que levou o brasileiro à lona (veja abaixo ou clique aqui). Após o desfecho, o russo ainda aproveitou para provocar o oponente, ainda grogue com os golpes sofridos. Com o triunfo, Myrza se vingou de Rocha, que havia o vencido por pontos em confronto disputado em 2019.

Rockhold nocauteia e desafia Lyoto Machida

A luta principal do evento ficou por conta da estreia de Luke Rockhold, que estreou contra o striker Joe Schilling. E logo em seu debute, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC conectou um belo cruzado de direita para nocautear seu oponente no terceiro round (veja abaixo ou clique aqui). Após o triunfo, o americano desafiou outro nome que marcou época no Ultimate: Lyoto Machida.