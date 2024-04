Jamahal Hill é escalado para o UFC 303 uma semana após ser nocauteado por Poatan

No último sábado (13), Jamahal Hill viveu uma noite amarga após ser brutalmente nocauteado por Alex Poatan na disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). Mas aparentemente o ex-campeão da categoria quer 'virar a página' o quanto antes. Afinal de contas, menos de uma semana após o combate, o americano já oficializou sua próxima aparição no octógono mais famoso do mundo. 'Sweet Dreams', como é conhecido, enfrenta Khalil Rountree Jr no UFC 303, no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA).

A notícia foi divulgada através das redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui). O retorno de Hill promete ser dos mais desafiadores, já que Khalil vem de uma ascensão considerável na empresa. Número 8 do ranking, 'The War Horse', como é conhecido, chega embalado por cinco triunfos consecutivos no Ultimate - quatro destes conquistados por nocaute.

Card liderado por McGregor

O UFC 303, programado para ser realizado na tradicional 'Semana Internacional da Luta', contará com uma atração principal à altura da magnitude do card. Afastado há quase três anos, Conor McGregor faz seu aguardado retorno ao MMA diante de Michael Chandler. Ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) da entidade, o falastrão irlandês competirá entre os meio-médios (77 kg) contra 'Iron'.