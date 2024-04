Ex-UFC e musa do OnlyFans, Paige VanZant enfrenta atriz pornô em duelo de boxe

Sem competir profissionalmente desde 2021, Paige VanZant acertou os detalhes de seu retorno à ativa. Ex-lutadora do UFC e musa da plataforma 'OnlyFans', a americana mede forças com a atriz pornô e influencer Elle Brooke em um duelo de boxe agendado para o dia 25 de maio, em Houston (EUA). A notícia foi divulgada na noite desta sexta-feira (19) pela empresa 'Misfits Boxing', através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Conhecida mundo afora pelo seu trabalho no ramo do entretenimento adulto, Brooke também conta com uma bagagem nos ringues. Em 2023, a atriz pornô nocauteou a estrela do TikTok Faith Ordway e foi superada pela influencer brasileira Jully Poca. Apesar da bagagem na modalidade, Elle ironizou a situação de VanZant que, apesar do hiato, é uma lutadora profissional.

"A queda dela (VanZant) precisa ser estudada. Do UFC até lutar comigo", ironizou Brooke, através de um comentário nas redes sociais.