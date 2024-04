Usman sinaliza que Gaethje foi prejudicado por lesão e dedadas contra Holloway

No UFC 300, evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Justin Gaethje colocou o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) em jogo contra Max Holloway e foi surpreendido no peso-leve (70 kg). 'The Highlight' acabou sendo brutalmente nocauteado faltando um segundo para a luta terminar. Como marcou presença no show e assistiu de perto a batalha entre os atletas, Kamaru Usman partiu em defesa do amigo e parceiro de treino.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound', o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC destacou que Gaethje foi prejudicado pelo fato de ter quebrado o nariz no round inicial da luta e por receber duas dedadas de Holloway no olho. Vale destacar que, desde o início do combate, 'Blessed' se mostrou superior no octógono. No entanto, o nigeriano frisou que seu amigo não conseguiu desempenhar um bom papel em ação por conta dos lances e defendeu a ideia de que o resultado poderia ser diferente se eles não tivessem ocorrido.

"Não podemos fugir do fato de que Gaethje levou aquele chute no nariz no final do primeiro round, algo que desempenha um papel muito importante em seguir na luta, porque você não consegue respirar do jeito que deseja. Além disso, temos que ver as duas dedadas nos olhos. Foram dedadas legítimas. Não que Holloway estivesse fazendo isso de forma maliciosa ou de propósito. Elas acontecem, mas é o tipo de coisa que pode alterar o resultado de uma luta", declarou o ex-campeão do UFC.