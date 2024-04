Kayla Harrison elege pior inimigo de Amanda Nunes: "Sua própria mente"

Ao que parece, tudo leva a crer que seja apenas uma questão de tempo para a possível superluta entre Amanda Nunes, aposentada do MMA, e Kayla Harrison acontecer no UFC. No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), a ex-estrela da PFL estreou na nova casa finalizando Holly Holm e incomodou a brasileira. Tanto que a 'Leoa' tratou de provocar a americana. Sendo assim, a atleta abriu o jogo sobre a baiana.

Se antes Kayla abriu as portas para enfrentar Amanda, agora, em entrevista ao site 'MMA Fighting', revelou que o atrito entre elas foi criado pela mesma. Vale destacar que as atletas integraram a equipe 'American Top Team', porém, depois de anos, a brasileira deixou o time. Inclusive, parte da comunidade do esporte apontou que o crescimento da americana foi um fator que levou a 'Leoa' a sair do time e a criar sua própria academia. Mas, de acordo com Harrison, sua intenção nunca foi procurar a luta contra a baiana ou tomar seu lugar.

"Acho que o pior inimigo de Amanda é a sua própria mente. Ela colocou na cabeça que eu estava vindo atrás dela. Acho que depois que ela perdeu para Juliana, ela pensou que eu entraria no octógono para desafiá-la, o que não era nem de perto verdade. Ela achava que todos na equipe estavam contra ela. Novamente, não é verdade. Todos estavam fazendo o possível para nos manter em empresas separadas, embora eu quisesse ir para o UFC. Acho que isso afetou sua mente. Ela tinha uma imagem que não era verdadeira do que estava acontecendo nos bastidores. Ela não perguntou a ninguém, apenas presumiu e foi embora. Acho que as críticas que ela fez sobre minha equipe não são justas ou apropriadas. Não respeito isso e levo isso para o pessoal, mas fora isso", declarou a atleta.