Tsarukyan revela pedido de desculpa de juiz que viu vitória de Do Bronxs no UFC 300

Uma das principais atrações do UFC 300, realizado no último sábado (13), o duelo entre Arman Tsarukyan e Charles Do Bronxs se desenrolou de forma muito equilibrada dentro do octógono, com bons momentos para ambos os lutadores. Prova disso é que, ao final dos 15 minutos regulamentares da disputa, não houve consenso entre os três juízes laterais sobre a pontuação do combate. Mas, ao que parece, um dos profissionais se arrependeu da sua avaliação.

Em entrevista ao canal de Daniel Cormier no 'Youtube', Arman Tsarukyan revelou que recebeu um pedido de desculpas do juiz Mike Bell. O profissional em questão foi o único dos três juízes laterais a apontar a vitória de Charles Do Bronxs nas papeletas, o que resultou no triunfo por decisão dividida do lutador de ascendência armênia no UFC 300.

"Eu conversei com o juiz, ele cometeu um erro no terceiro round porque ele deu para Oliveira. Meu treinador conversou com ele. Ele ligou para o meu treinador e disse: 'Desculpa, sim, você estava certo. Eu não daria para Oliveira'. Então, ele também se desculpou por isso", contou Arman.