Chael Sonnen celebra vaga no Hall da Fama do UFC por luta com Spider: "Muito grato"

Presente na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), no último sábado (13), para acompanhar o UFC 300, Chael Sonnen teve uma grata surpresa no decorrer do centenário evento. Durante a transmissão do show, o falastrão americano recebeu a notícia de que entraria no seleto Hall da Fama do Ultimate por conta de seu emblemático combate disputado contra Anderson Silva, em 2010. Dias após o 'choque', o ex-lutador comemorou a vaga e o reconhecimento da empresa.

Durante participação no podcast 'Good Guy Bad Guy', da ESPN americana, Sonnen relembrou o momento e revelou que não esperava pelo anúncio. Surpreso, o falastrão destacou que foi tomado por um misto de emoções com a indicação, uma vez que foi derrotado por 'Spider' no combate em questão. Apesar da ambiguidade, Chael afirmou que a vaga no Hall da Fama serviu para ressignificar uma memória que, até então, era negativa.

"Tenho que admitir, foi bem divertida (a minha reação). Eu realmente nunca imaginei isso, não fazia ideia até isso sair da boca do Jon Anik. Até quando ele disse, ele não falou meu nome, ele disse 'o cara mau' e sentei lá. Pensei: 'Bom, eles costumavam me chamar de vilão'. Tive um momento desses (de cair em si). Foi tão divertido e emocionante, foi muito legal e fiquei muito grato. Vou dizer, nunca me senti bem com uma derrota. Nada mudou na minha vida, tipo, eu não acordei e do nada eles reverteram o resultado. Ou acordei, tive uma revanche e venci ele (Anderson). Mas recebi alguns elogios e devo dizer que é bom receber um 'tapinha nas costas'. Um dos piores momentos, daqueles que me mantinham acordado à noite, agora é aquele que me mantém animado. Eu perdi (aquela luta), é um pouco estranho, mas aqui estamos", exaltou Chael.