Sean Strickland promete fazer Borrachinha sangrar: "Vou fazer isso pelo Brasil"

Ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) do UFC, Paulo Costa é um dos principais nomes da sua geração no MMA nacional. Apesar disso, a fama do mineiro entre os fãs brasileiros não é proporcionalmente positiva. Ciente deste cenário, Sean Strickland, próximo adversário de 'Borrachinha' no octógono, aproveitou para provocá-lo.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Sean Strickland prometeu fazer Paulo Borrachinha "sangrar" como uma forma de agradar os 'haters' do lutador mineiro no Brasil. Curiosamente, o ex-campeão dos médios do UFC revelou que tem apreço pelo estilo do rival e até se diverte com seu humor nas redes sociais.

"Sabe, rapaziada, eu gosto do (Paulo) Costa. Ele é um cara engraçado, ele me faz rir, ele é a favor da liberdade de expressão. Eu gosto daquele cara. Mas eu vou fazer aquele brasileiro sujo sangrar. E quer saber? Eu vou fazer isso pelo Brasil. Porque o Brasil não gosta dele. Então, Brasil, essa vai ser para vocês. Vamos fazer isso", brincou Strickland, que encara Paulo Borrachinha no UFC 302, no dia 1º de junho.