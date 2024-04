Islam Makhachev surge como franco favorito para duelo com Dustin Poirier no UFC 302

No último sábado (13), durante a coletiva de imprensa realizada após o UFC 300, Dana White oficializou o combate pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) entre Islam Makhachev e Dustin Poirier. E não demorou muito para que o confronto fosse alvo das tradicionais apostas esportivas feitas pelos fãs da modalidade. De acordo com as projeções iniciais, o campeão russo desponta como franco favorito para efetuar uma defesa de título bem-sucedida contra o desafiante americano no UFC 302, no dia 1º de junho, em Newark (EUA).

De acordo com o site especializado 'BetOnline', Makhachev surge com uma 'odd' (probabilidade) de -500. Sendo assim, para lucrar R$ 100 com um eventual triunfo do russo, o torcedor teria que investir uma quantia de R$ 500. Do outro lado, Poirier conta com uma 'odd' de +375. Isso significa que o fã de MMA que investir R$ 100 na vitória de 'The Diamond' lucrará R$ 375 caso o cenário se concretize.

Semelhança com Khabib pesa?

Dominante, Islam vem de 13 vitórias seguidas e foi superado apenas uma vez em toda sua carreira como atleta profissional de MMA. Mas além dos números, outro fator pode ter influenciado diretamente no favoritismo do russo. Pupilo de Khabib Nurmagomedov, Makhachev possui um estilo similar ao do ex-campeão, baseado no 'wrestling em cadeia' e imposição física. E no UFC 242, em setembro de 2019, Poirier foi finalizado justamente por 'The Eagle' em uma disputa do título até 70 kg. Sendo assim, por ter características similares e já ter visto seu mentor superar Dustin, o russo é considerado o homem a ser batido na próxima rodada.