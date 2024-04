Do Bronxs relembra tentativa de finalização contra Tsarukyan: "Achei que ele tinha apagado"

Favorito do público para o duelo contra Arman Tsarukyan no UFC 300, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Charles Do Bronxs acabou superado pelo lutador de ascendência armênia por pontos. Porém, em cada um dos três rounds, o brasileiro encaixou uma finalização e teve a chance de colocar um ponto final na disputa sem deixar a decisão para os juízes, mas não foi capaz de fazer o rival desistir - ou teria conseguido?

Em entrevista ao canal 'Encarada', Do Bronxs afirmou que sentiu Tsarukyan apagando com o triângulo de mão encaixado por ele no terceiro e último assalto. A sensação, no entanto, não foi compartilhada pelo árbitro central, que deixou o duelo continuar ao invés de decretar a vitória do ex-campeão dos leves (70 kg). Com isso, Arman - tendo 'dormido' ou não - conseguiu se recuperar e defender a posição diante do maior finalizador da história do UFC.

"(Faltando) 30 segundos, estava muito justo, é uma das finalizações que eu mais gosto, que é o triângulo de mão. Eu pensei que ele tinha apagado, por isso que eu ainda brinquei, botei a língua para fora. Mas faz parte. É voltar de novo, não tem muito o que fazer", declarou Charles.