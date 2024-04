Dana White exalta Diego Lopes após brilhar no UFC 300: "Será uma estrela"

Diego Lopes é uma sensação do UFC e não está em alta apenas com os fãs de MMA. No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro deu continuidade ao seu bom momento na organização, ao nocautear Sodiq Yusuff em pouco mais de um minuto de luta. Após ver de perto a atuação do atleta, Dana White se mostrou impressionado.

O presidente do UFC fez questão de exaltar Diego por sua qualidade no octógono e por tratar a carreira com a devida seriedade. Vale destacar que, após emplacar a terceira vitória seguida, sendo todas de forma fulminante, em quatro aparições no octógono, o brasileiro expressou o desejo de voltar a atuar em junho e em setembro. Portanto, Dana aprovou a postura do atleta e escancarou o entusiasmo com seu futuro na companhia.

"Eu adorei. Veremos o que acontece. Como esse garoto é durão, divertido e emocionante. Ele será uma estrela absoluta. Quando os caras falam, 'Quero lutar aqui e lá', adoro isso. Estou ansioso por isso", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 300.