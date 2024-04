Dana White enaltece Holloway após nocaute sobre Gaethje no UFC 300

Max Holloway foi um dos principais destaques do UFC 300. No evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), 'Blessed' protagonizou uma verdadeira batalha contra Justin Gaethje e, mesmo sendo apontado pelas casas de apostas como zebra, ignorou tal status e saiu vitorioso. Como não poderia ser diferente, Dana White se mostrou impressionado com o que o havaiano apresentou no octógono.

Ex-campeão dos penas (66 kg), Holloway subiu para os leves (70 kg) para enfrentar 'The Highlight', um dos atletas mais poderosos e temidos da categoria, e o nocauteou faltando um segundo para o duelo terminar, conquistando o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) e os bônus de performance e luta da noite. Impactado com a atuação de 'Blessed', o cartola elevou seu patamar no MMA. É bem verdade que o havaiano já era popular e reconhecido por suas conquistas e habilidades, mas, de acordo com Dana, seu recente feito o colocou ainda mais em evidência e adicionou peso ao seu legado.

"Holloway já era uma estrela. Ele se elevou a um nível totalmente diferente. Foi um momento de definição de carreira para um cara que já conquistou tantas coisas grandes. Ele é um dos maiores penas de todos os tempos, senão o maior. Ele está sempre falando que tem as melhores mãos no UFC e então fez o que fez. Incrível! Ele atingiu um nível totalmente diferente e já era uma grande estrela", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 300.