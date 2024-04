Mark Coleman sugere indução de Marco Ruas ao Hall da Fama do UFC

O Hall da Fama do UFC conta com diversos atletas que marcaram época na organização e ajudaram a fomentar o esporte nos primórdios. Apesar de reconhecer a importância de inúmeros nomes consagrados, o tema divide a opinião dos fãs, que constantemente apontam a ausência de figuras cruciais na história da modalidade. Marco Ruas é um destes lutadores. E aparentemente essa não é uma opinião apenas dos torcedores. Membro do seleto grupo do Ultimate na ala 'Pioneiros', Mark Coleman também defendeu a indução do brasileiro em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Coleman e Ruas foram contemporâneos, mas nunca tiveram os caminhos cruzados durante suas respectivas carreiras. 'Hammer', como é conhecido, admitiu que gostaria de ter enfrentado o brasileiro e não escondeu sua admiração pelo estilo de Marco. Pioneiro do esporte, o 'Rei das Ruas' é considerado o 'pai do cross-training' - conceito que se baseava em se especializar em diversas áreas das artes marciais mistas, sem permitir brechas e grandes diferenças técnicas em cada setor.

"Muitos (da minha época) merecem. Talvez o Marco Ruas, ele é um dos meus (lutadores) favoritos. Espero que ele entre (para o Hall da Fama do UFC). É tudo que consigo pensar agora. Muitos merecem, mas, sim, o Marco Ruas. Eu gostaria de ter lutado com ele também. Talvez possamos lutar, ele ainda está em boa forma (risos). Não acho (que já estivemos perto de nos enfrentarmos). O nome dele nunca apareceu para mim. Eu sei que todos no Brasil amam ele o querem lá (Hall da Fama). Por isso que o nome dele surgiu na minha mente", opinou o americano.