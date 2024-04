Jéssica Bate-Estaca faz campanha por disputa de título após vitória no UFC 300

No último sábado (13), no UFC 300, Jéssica Andrade desbancou Marina Rodriguez, uma velha conhecida, na decisão dividida dos juízes. O triunfo sobre a compatriota fez com que 'Bate-Estaca' defendesse sua quarta posição no ranking e voltasse a emplacar uma sequência positiva na empresa. Ciente dos holofotes apontados para a 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), para o evento centenário do qual participou, a ex-campeã peso-palha (52 kg) da organização fez campanha por uma nova oportunidade de disputar o cinturão da categoria.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Jéssica voltou sua atenção para uma eventual revanche contra Weili Zhang, atual campeã dos palhas e oponente que a destronou do posto, em 2019. Sem querer 'furar a fila', a brasileira reconhece que Tatiana Suarez, número 2 do ranking, teria prioridade pela vaga de desafiante. Entretanto, a wrestler americana sofre constantemente com lesões e, por isso, pode estar fora dos planos do Ultimate para a próxima rodada.

"Quero pegar meu cinturão de volta. Tenho vontade de poder disputar esse cinturão com a Weili, até porque eu perdi meu cinturão para ela. Espero ser a próxima. Dana White, me dá a oportunidade de disputar o cinturão. Sim, ela (Tatiana) está (na minha frente). Mas ela está vindo de lesão e não está treinando. Se ela se recuperar, não quero tomar a vez dela, é super justo ela ter a oportunidade pelo cinturão. Mas se ela não tiver recuperado ainda, a próxima é a Lemos, que já lutou (pelo título) e já lutei com ela e ganhei. Então seria eu, né? (a próxima desafiante). Espero que dê tudo certo. Não tem muitas opções. Acho que a Virna luta com a Lemos. A Tatiana seria a próxima desafiante, mas como está com lesão, não colocariam ela. Então sobraria eu, ainda mais lutando no mesmo dia que a Weili, acredito que seria uma revanche boa", destacou Jéssica.