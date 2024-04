Fã pede desculpas a Tsarukyan por confusão antes de luta contra Do Bronxs no UFC 300

Relembre o caso

Muito hostilizado por grande parte dos fãs de Las Vegas durante toda a semana, Arman Tsarukyan perdeu a cabeça ao tentar acertar um soco em Obed Ardon durante sua caminhada rumo ao octógono para o combate contra Charles Do Bronxs, no card principal do UFC 300, no sábado. Rapidamente resolvida pelos seguranças do evento, a confusão não interferiu na performance do lutador de ascendência armênia, que venceu o ex-campeão dos leves (70 kg) na decisão dividida dos juízes e se aproximou de um 'title shot'.

