Após derrota para Poatan, Jamahal Hill desafia Jiri Prochazka para duelo de ex-campeões

Cenário atual dos meio-pesados

O desafio feito por Jamahal Hill a Jiri Prochazka faz sentido, uma vez que ambos já foram derrotados pelo atual campeão dos meio-pesados, o brasileiro Alex Poatan. Sendo assim, o cenário atual da categoria indica que Magomed Ankalaev - número 2 do ranking - pode ser o próximo a desafiar o paulista, deixando a 'Sweet Dreams' e o tcheco a opção de duelarem pelo 'title shot' seguinte.

I dared to be great against adversity and against a great challenge and came up short at the highest level in the world!!! I answered the call twice on short notice to fight for a championship that most will never fight for!!! On to the next @jiri_bjp least final make it happen!!

- Jamahal Hill (@JamahalH) April 15, 2024