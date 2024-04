Parrumpinha explica desabafo após vitória de Tsarukyan no UFC 300: "Não foi para o Charles"

Uma cena inusitada no octógono viralizou assim que foi anunciada a vitória de Arman Tsarukyan sobre Charles do Bronxs no último sábado (13). Treinador do atleta de ascendência armênia, Marcos da Matta prontamente se direcionou à câmera da transmissão oficial do UFC 300 e fez uma espécie de desabafo. No calor do momento, 'Parrumpinha', como é conhecido, chegou a fazer sinais de 'choro' com as mãos e bradou: "Me respeita". O comportamento não foi bem interpretado pelos fãs brasileiros, que acusaram o profissional de desrespeito com um ídolo do país que acabara de ser derrotado. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o técnico da 'American Top Team' explicou o episódio.

Direto ao ponto, Parrumpinha revelou que foi alvo de mensagens provocativas e até mesmo de ameaças nos meses que antecederam o combate. O treinador de Tsarukyan destacou sua boa relação com Do Bronxs e com os membros da equipe 'Chute Boxe Diego Lima', descartando qualquer possibilidade de provocação após a vitória. Apesar de não esconder sua admiração pelo ex-campeão brasileiro, Marcos ponderou que seu trabalho era afiar ao máximo as habilidades de Tsarukyan, por mais que fosse para um embate direto com Charles.

"Nos últimos dois meses, tanto eu quanto a minha esposa, a gente recebeu várias mensagens de fãs do Charles. Alguns não só fãs do Charles, mas pessoas que eu conheço. Bem acintosas, algumas me ameaçando, até antes da luta. Falando que eu era um m***, que saí do Brasil porque lá sempre fui um m***, que não sou um bom treinador, que eu iria me arrepender e chorar muito depois dessa luta. Por isso que isso ficou na minha cabeça. Em especial, três pessoas me tiraram do sério, porque não falaram só de mim, mas da minha família. E ficaram batendo nessa tecla: 'Você vai chorar e se arrepender de sair do Brasil para chupar p*** de gringo'. Estou na ATT desde o começo, 2002. Quando cheguei, o Arman nem lutava. Eu sou fã e amigo do Charles também, mas trabalho para a ATT. Os fãs do Charles me desrespeitaram e eu fiz o que fiz. Fiquei triste por ter feito isso porque atingi pessoas que não tem nada a ver. Respeito o Charles e o Diego e isso não foi para nenhum de vocês, não foi para o povo brasileiro", esclareceu o treinador da 'ATT'.