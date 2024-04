Moicano provoca Turner por comemorar nocaute antes da hora: "Se f***"

Renato 'Moicano' deu continuidade ao seu bom momento no UFC, mas passou por um momento preocupante no octógono. No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro nocauteou Jalin Turner no segundo round, mas, ao final do primeiro assalto, quase foi nocauteado e contou com a sorte. Sendo assim, o atleta deu seu parecer sobre o ocorrido e a atitude do rival.

Quando deu knockdown em Renato, o americano, achando que o mesmo estava acabado, não avançou para definir o combate, comemorando a vitória antes da hora. Após sobreviver, muito por conta da decisão de Turner, o brasileiro se recuperou e, com ele cansado, obteve o primeiro nocaute de sua carreira. Portanto, em entrevista exclusiva à Ag. Fight (clique aqui), o atleta provocou 'The Tarantula', uma vez que classificou sua escolha de parar de atacá-lo como um grave erro.

"Foi só um susto que dei em vocês. Foi tudo teatro, só para deixar a luta mais interessante. Achei que ele se f***, né? Quer fazer gracinha? Isso é luta! A luta só acaba quando termina e terminou com ele se f***. Eu não faria isso. Se o cara caiu, vou lá e acabo. Está louco? Vai dar chance para o azar? Aqui se faz, aqui se paga e ele tomou o dele. No segundo round, vi que ele perdeu poder de nocaute. Ele é um cara muito preciso, nocauteador e senti a mão dele, mas depois vi, quando todo mundo que você bota no chão, fica mole. Senti que dava para nocautear até em pé. Ele é muito grande, mas não sabe usar a envergadura, não tem jiu-jitsu, só a levantada. Com um cara que tem o jiu-jitsu como eu, se ele levantasse, me daria as costas e eu finalizaria", declarou o atleta.