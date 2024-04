UFC 300: Holloway nocauteia Gaethje faltando um segundo e conquista cinturão BMF

Max Holloway surpreendeu e fez história no UFC 300. No evento realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o ex-campeão do peso-pena (66 kg) da companhia subiu para o peso-leve (70 kg) para enfrentar Justin Gaethje, ignorou o status de azarão para a luta e levou a melhor por nocaute, faltando um segundo para o fim da batalha, conquistando o cinturão 'BMF' (lutador mais durão).

Com o importante triunfo, o terceiro seguido, 'Blessed' fica em alta nos penas, sua categoria de origem, e nos leves. Na divisão até 66 kg, Holloway, segundo colocado no ranking, pode disputar o título contra o campeão Ilia Topuria, impedindo Alexander Volkanovski de ter sua tão sonhada revanche imediata. Já no peso até 70 kg, o atleta, ao vencer o número dois da tabela de classificação, também se encontra apto para desafiar o campeão Islam Makhachev.

A luta

Apesar de ser zebra nas casas de apostas, Max Holloway atuou mais à vontade no peso-leve do que propriamente o favorito Justin Gaethje, em sua categoria de origem. No octógono, 'Blessed' se movimentou com fluidez para confundir o adversário e, mais rápido e técnico, o acertou com frequência. Na base do volume, Max machucou o rosto de Justin. Por sua vez, Gaethje tentava equilibrar as ações na base da garra e da força.