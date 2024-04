Luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen é indicada para o Hall da Fama do UFC

Lenda do MMA, Anderson Silva segue fazendo história no UFC. O antigo rei do peso-médio (84 kg) já estava incluído no 'Hall da Fama' da organização, integrando a ala voltada para seus pioneiros, e, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), foi homenageado novamente. Agora, o brasileiro também se faz presente na ala de lutas mais marcantes, por conta de seu combate histórico contra Chael Sonnen, realizado em 2010.

Nele, Anderson colocou o cinturão da categoria em jogo contra o 'bad boy' e, depois de ser provocado no pré-luta, sofreu no octógono. Sonnen prometeu castigar o brasileiro e, de fato, o puniu com seu wrestling e ground and pound. Quando tudo parecia perdido, já que estava em clara desvantagem na pontuação dos juízes laterais, Silva mostrou sua frieza e técnica, aproveitando um descuido do desafeto no solo e finalizando com um triângulo, no quinto e último round. O confronto foi tão dramático e inesquecível, que se tornou um dos mais importantes na lendária carreira de 'The Spider'.

Histórico de Anderson no MMA

Anderson Silva, de 48 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge no MMA, o brasileiro marcou época no UFC. 'The Spider' conquistou o título do peso-médio logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes. Não à toa, o veterano integra o 'Hall da Fama' da organização.