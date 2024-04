Estrela global! Entenda como Alex Poatan trocou o UFC Rio pelo UFC 300

Campeão mais popular do Brasil em atividade no Ultimate, Alex Pereira tinha sua próxima aparição na empresa 'reservada' para um evento programado em seu país natal, o UFC Rio. No entanto, os planos da empresa mudaram e 'Poatan' foi escalado como o grande protagonista do UFC 300 deste sábado (13), em Las Vegas (EUA). No centenário e midiático show, o detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg) coloca seu título em jogo contra Jamahal Hill na luta principal. Entenda como a ascensão meteórica e o status de estrela global atingido pelo striker paulista provocou essa 'dança das cadeiras' nos bastidores e o ajudou a 'trocar' um evento pelo outro.

Indefinição e senso de urgência do UFC

A ordem hierárquica de prioridades talvez seja o principal motivo que explique a 'transferência' de Poatan do UFC Rio para o UFC 300. Com a pressão de apresentar ao público uma luta principal à altura do card centenário, Dana White admitiu que o posto estava indefinido. A principal aposta para garantir o sucesso comercial do evento seria o retorno de Conor McGregor, principal estrela do esporte. No entanto, o falastrão irlandês estava fora de cogitação e ainda nem sequer agendou sua volta aos octógonos.

Com 'Notorious' de fora da equação, os nomes de Jon Jones e Israel Adesanya surgiram como fortes concorrentes à vaga. 'Bones', porém, não se recuperaria de lesão a tempo de competir no UFC 300. Já 'Izzy', que tende a encarar Dricus du Plessis pelo cinturão até 84 kg, viu o campeão sul-africano negar a proposta, alegando pouco tempo de preparação. Desta forma, já com o alerta ligado e pensando nas alternativas possíveis, o Ultimate resolveu realocar Poatan de evento para 'salvar' o show centenário de Las Vegas.