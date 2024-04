Igor Severino relembra mordida e faz apelo por segunda chance no UFC: "Buscar redenção"

As últimas semanas da vida de Igor Severino foram para lá de turbulentas. Com apenas 20 anos de idade, o jovem se viu no meio da maior polêmica recente dos esportes de combate ao morder seu adversário durante um combate no UFC. À época, o lutador fazia sua estreia na principal empresa de MMA do mundo, mas acabou demitido de prontidão pela conduta antidesportiva. Dez dias após o fatídico episódio, o atleta brasileiro fez um apelo e pediu por uma segunda chance futura no Ultimate.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, relembrou o incidente e admitiu seu erro. Além de perder o emprego, Severino também perdeu sua invencibilidade no MMA e viu sua bolsa de pagamento do duelo ser retida pela Comissão Atlética de Nevada. Apesar das sanções impostas, o lutador brasileiro busca se redimir no futuro com uma eventual volta em grande estilo ao UFC.

"Reconheci meu erro, pedi desculpa a todos os envolvidos. Agora é seguir em frente. Fiquei retraído, não perguntei nada (ao UFC). Não sei informar se eles (minha equipe) conversaram com o UFC ou não. Mas na minha cabeça eu tenho isso de querer uma segunda chance, de buscar a redenção e fazer o que for possível para eu, em um futuro próximo, entrar no UFC de novo e mostrar o meu valor, o que realmente tenho para mostrar. Minha história ainda não acabou, peço desculpa a todos e uma segunda chance, que essa segunda chance aconteça, porque a história vai ser diferente", pediu Igor.