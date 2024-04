Filme estrelado por Conor McGregor bate recorde de audiência no streaming

Enquanto não marca oficialmente sua volta ao octógono do Ultimate, Conor McGregor segue brilhando fora do cage. Recém-lançado, o filme 'Road House' - que conta com o astro do UFC como um dos protagonistas - se tornou o recordista de audiência em estreias na história da plataforma de streaming 'Amazon Prime Video'.

Em menos de duas semanas desde o seu lançamento, no último dia 21 de março, 'Road House' alcançou a marca de 50 milhões de visualizações em todo o mundo. O longa metragem é um 'remake' do clássico filme dos anos 80, que tinha Patrick Swayze como protagonista e no Brasil ganhou o nome de 'Matador de Aluguel'. A nova versão é estrelada pelo astro de Hollywood Jake Gyllenhaal e pelo ex-campeão do UFC Conor McGregor.

Futuro no cinema?

Apesar de, supostamente, ter feito alguns inimigos em Hollywood, o sucesso de Conor McGregor em sua primeira grande experiência no cinema pode abrir mais portas ainda. Além disso, o retorno financeiro também parece agradar o astro do UFC, que alega ter sido o ator estreante mais bem pago da história. Resta saber se a carreira como lutador será deixada de lado pelo irlandês em favor da trajetória nas telonas.