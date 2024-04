Blindado recebe gancho médico por tempo indefinido após UFC Atlantic City

Após levar quatro dedadas nos olhos durante a polêmica derrota para Chris Weidman no UFC Atlantic City, Bruno Blindado pode ficar afastado do octógono por um bom tempo. De acordo com o site 'MMA Junkie', o peso-médio (84 kg) brasileiro é um dos dez atletas presentes no card de sábado (30) que receberam suspensões médicas por tempo indeterminado.

Como esperado, o brasileiro precisará ser avaliado e posteriormente liberado por um médico especialista em oftalmologia para voltar a atuar. Curiosamente, o rival de Blindado, Chris Weidman, também está fora de ação por tempo indeterminado. No caso do americano, será necessário a realização de uma tomografia computadorizada na cabeça antes de estar apto a competir novamente.

Confira a lista de suspensões médicas do UFC Atlantic City

Manon Fiorot: suspensa indefinidamente;

Erin Blanchfield: suspensa por 30 dias;

Joaquin Buckley: suspenso por 7 dias;

Vicente Luque: suspenso por 45 dias;

Chris Weidman: suspenso indefinidamente;

Bruno Blindado: suspenso indefinidamente;

Nursulton Ruziboev: suspenso por 7 dias;

Sedriques Dumas: suspenso indefinidamente;

Kyle Nelson: sem suspensão;

Bill Algeo: suspenso por 45 dias;

Chidi Njokuani: sem suspensão;

Rhys McKee: suspenso por 7 dias;

Nate Landwehr: suspenso por 45 dias;

Jamall Emmers: suspenso por 60 dias;

Virna Jandiroba: sem suspensão;

Loopy Godinez: suspensa por 7 dias;

Julio Arce: sem suspensão;

Herbert Burns: suspenso indefinidamente;

Dennis Buzukja: sem suspensão;

Connor Matthews: suspenso indefinidamente;

Ibo Aslan: suspenso indefinidamente;

Anton Turkalj: suspenso indefinidamente;

Jacob Malkoun: suspenso por 30 dias;

Andre Petroski: suspenso indefinidamente;

Caolan Loughran: suspenso por 7 dias;

Angel Pacheco: suspenso indefinidamente.