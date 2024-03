Rose Namajunas revela ter sofrido com pesadelos antes do UFC Vegas 89

No último sábado (23), Rose Namajunas mostrou novamente todo seu talento dentro do octógono para vencer Amanda Ribas, via decisão unânime dos juízes, na luta principal do UFC Vegas 89 e conquistar seu primeiro resultado positivo no peso-mosca (57 kg). Mas, além da brasileira, a ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate precisou superar outro adversário: sua própria mente.

Em entrevista ao programa 'The MMA Hour', Rose revelou que foi atormentada por pesadelos frequentes nos dias que antecederam sua luta contra Amanda no UFC Vegas 89. Curiosamente, em todos eles, a americana perdia o combate - alguns em circunstâncias inusitadas -, o que causou um estresse emocional na lutadora.

"Antes da luta, eu tive sonhos realmente vívidos a maior parte do tempo. Às vezes, eu sou capaz de visualizar a luta, e para essa, isso nunca aconteceu antes, mas eu literalmente vi nos meus sonhos que eu perdi a luta três vezes. As primeiras duas vezes foram em circunstâncias injustas. Uma eu fui roubada e a primeira foi tipo - isso parece maluquice, mas eu deveria lutar com ela e depois, no último segundo, eles mudaram para um cara. (...) O terceiro sonho que eu tive - pesadelo, eu diria - eu tive a sensação que perdi, mas não lembro o que aconteceu na luta e estava apenas tentando juntar as coisas", contou Rose.