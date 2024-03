Jamahal Hill pega dicas com Israel Adesanya antes de encarar Alex Poatan no UFC 300

Próximo adversário de Alex Poatan, Jamahal Hill foi atrás de um reforço de peso na sua preparação para a disputa que acontece no UFC 300, evento marcado para abril, na cidade de Las Vegas (EUA). O americano procurou simplesmente o maior rival do striker paulista para aconselhá-lo: o nigeriano Israel Adesanya.

Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram', Hill revelou que conversou via chamada de vídeo com Adesanya para pegar dicas antes de encarar Poatan no UFC 300. No dia 13 de abril, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) subirá no octógono com a missão de destronar o brasileiro, atual detentor do cinturão até 93 kg da companhia.

"Pegando dicas com uma das maiores mentes da história do esporte", escreveu Hill na publicação.