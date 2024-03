Conor McGregor abre as portas para lutar boxe contra influenciadores

Sem atuar desde 2021, Conor McGregor não esconde que está com 'fome de luta'. Inclusive, o ex-campeão do UFC deve enfrentar Michael Chandler em seu retorno ao octógono e surpreende ao mostrar que, além de estar de olho nos grandes nomes da companhia, também observa atentamente influenciadores que se aventuram no boxe.

Vale pontuar que, constantemente, o irlandês é desafiado por Jake Paul, KSI e Tommy Fury para lutas no ringue. Sendo assim, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Sneek Peak', McGregor revela que, no futuro, poderá medir forças com os famosos influenciadores no boxe. Curiosamente, no passado, 'Notorious' minimizava a presença das figuras midiáticas nos esportes de combate, mas, agora, com o sucesso delas, o jogo virou e sua postura mudou.

"Os nerds do youtube, se eu fosse escolher um deles, provavelmente escolheria KSI. Ele tem um grande nome no Reino Unido. Os Paul, é estranho para mim, espero que Tyson tire o nariz dele (Jake). Nunca se sabe. Tenho certeza de que, em algum momento, vamos cruzar com todos esses caras. Tommy me desafiou, ele derrotou Jake, lutou contra KSI, então nunca se sabe. É como se fosse outro mundo, não é? Nunca direi não. Nunca diga nunca, com certeza", declarou o ex-campeão do UFC.