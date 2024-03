Campeão do Bellator, Pitbull pede por realização de evento no Brasil em setembro

Na última sexta-feira (22), na Irlanda do Norte, Patrício 'Pitbull' conquistou mais uma vitória no Bellator. Dessa vez, o brasileiro, campeão do peso-pena (66 kg), defendeu o título ao nocautear Jeremy Kennedy no terceiro round. Logo, por ter cumprido sua obrigação no cage e ser o maior nome da história da companhia, o veterano aproveitou a oportunidade para fazer um pedido.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Pitbull' pediu publicamente para a alta cúpula da PFL, organização que comprou o Bellator, realizar um evento no país em setembro. Vale destacar que a companhia nunca pisou em solo brasileiro, apesar do desejo do seu campeão e dos demais atletas locais. Mas, como é insistente, o veterano frisa que a hora de tirar tal projeto do papel é esta.

"Olá Donn Davis, Pete Murray, vamos fazer um ajuste na programação do Bellator. 7 de setembro é o Dia da Independência do Brasil. Temos o Combate, temos a Globo. Vamos construir um grande show no Brasil!", escreveu o campeão do Bellator em sua conta oficial no 'X'.