Amanda Ribas sucumbe contra ex-campeã e perde chance de mudar de patamar no UFC

Na segunda etapa, Amanda conseguiu conectar um belo chute rodado na região abdominal de Namajunas. No boxe, porém, a americana era mais precisa em seus ataques. Mesmo levando a melhor em pé, Rose surpreendeu e buscou a queda, mas viu Ribas se levantar rapidamente. Atenta às transições, a brasileira tentou encaixar uma chave de joelho, mas a ex-campeã se defendeu bem.

Embalada pelo discurso do pai no intervalo, Amanda começou a terceira parcial tentando surpreender com chutes altos rodados. Em resposta, Rose conectou uma sequência de jab e direto limpos no rosto da brasileira. Encurtando a distância, a judoca conseguiu aplicar uma bela queda, mas viu a americana rapidamente se levantar. Insistente, Ribas emplacou nova queda e, desta vez, conteve Namajunas no solo. Por cima, a mineira castigou 'Thug' no ground and pound.

No quarto round, as atletas voltaram mais contidas, se estudando com uma movimentação intensa. Dominando o centro do octógono, Amanda aposta nos chutes baixos e contragolpes. Sentindo o momento, Namajunas encurtou e conseguiu colocar para baixo após vacilo de Ribas. Por baixo, a brasileira tentou um bote no triângulo, mas 'Thug' conseguiu retirar o pescoço e defender a investida.

Possivelmente atrás no placar, Amanda começou o quinto e último assalto indo com tudo para cima, enfileirando dois chutes na cintura de Rose. Com um boxe mais alinhado, a americana respondeu com um jab certeiro. Apostando nos chutes giratórios, Ribas conseguiu acertar Namajunas, mas a ex-campeã estava com a guarda alta e não se abalou.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 89 até então:

Rose Namajunas venceu Amanda Ribas por decisão unânime