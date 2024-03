Estreante no UFC, André Mascote exalta currículo na trocação: "Objetivo é sempre nocautear"

Neste sábado (23), André Lima faz sua tão aguardada estreia no Ultimate. Com apenas 25 anos de idade, o brasileiro detém um modesto, porém invicto, cartel nas artes marciais mistas com 7-0 no cage. Porém, apesar de ser um 'novato' na modalidade, 'Mascote', como é conhecido, possui um currículo extenso e vitorioso em competições de base na trocação: muay thai e kickboxing. Com tal bagagem, o peso-mosca (57 kg) da Bahia aposta suas fichas no setor para sair com uma vitória por nocaute no UFC Vegas 89, diante do compatriota Igor 'Severino' da Silva.

Com cerca de 80 combates de striking em seu histórico, André se sagrou campeão sul-americano e tricampeão brasileiro. E seus números no MMA não mentem e evidenciam sua especialidade. Dentre os sete confrontos disputados até então, Mascote liquidou a fatura via nocaute ou nocaute técnico em cinco oportunidades. Disposto a manter a invencibilidade e deixar um belo cartão de visitas no UFC, o atleta da 'Team Lucas Mineiro' quer repetir a façanha neste sábado, em Las Vegas.

"Fiz em torno de, entre kickboxing e muay thai, 80 lutas. Fui três vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano. Tenho um grande currículo, graças a Deus. Tenho, entre aspas, pouco tempo de MMA, mas minha vida inteira treinei grappling e striking. Lógico que striking vai ser sempre meu favorito por conta de fazer isso desde criança e competir muito. Então tenho esse carinho a mais pelo striking. Perdi seis lutas (entre muay thai e kickboxing) e ganhei o resto, tenho 74 vitórias. Espero poder fazer uma das melhores lutas do evento, a luta da noite. Sair campeão. Meu objetivo principal é sempre nocautear meu oponente. Sei que ele é duro e muito bom", destacou André.