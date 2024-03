Merab Dvalishvili sugere disputa de título contra Sean O'Malley no UFC Noche

Primeiro colocado no ranking e dono da maior sequência de vitórias do peso-galo (61 kg) atualmente, Merab Dvalishvili aguarda apenas o chamado do UFC para subir no octógono com a missão de tentar destronar Sean O'Malley. E, ainda que garanta estar preparado para enfrentar o campeão a qualquer hora e em qualquer lugar, o georgiano tem um evento específico no qual gostaria de disputar o cinturão da categoria.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Merab apontou o UFC Noche, em setembro, como uma boa opção para receber a disputa de título contra O'Malley. Neste ano, a edição, que celebra o dia da Independência do México, deve ter como sede a arena conhecida como 'Esfera', inaugurada em 2023, na cidade de Las Vegas (EUA).

"Sim, é oficial. Eu vou lutar pelo cinturão. Estamos apenas esperando. Quando o campeão quiser voltar, acho que o UFC vai nos avisar sobre datas, e eu estou pronto. (...) Não sei quando, mas como ele mencionou, o UFC Noche seria bom. Aqui em (Las) Vegas, na Esfera. Isso seria ótimo. Eu adoraria lutar na Esfera nesse dia. Eu não me importo. Como vocês podem ver, eu estava pronto depois da minha luta em duas semanas. Cortei o peso de novo e estava pronto para lutar. Estou pronto agora mesmo. Quando o UFC decidir e Sean O'Malley decidir, eu estarei pronto. Eu esperei por esse momento por tanto tempo, e finalmente está acontecendo", afirmou Dvalishvili.