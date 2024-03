Ultimate divulga preços dos ingressos do UFC Rio; vendas começam nesta semana

O fã brasileiro de MMA já sabe quanto terá que desembolsar para viver a experiência de acompanhar um evento do Ultimate presencialmente. No último sábado (16), a organização anunciou os preços dos ingressos que serão comercializados no UFC Rio, programado para o dia 4 de maio de 2024, na 'Cidade Maravilhosa'.

Através de seu site oficial (clique aqui), o Ultimate revelou que os ingressos do evento serão vendidos a partir desta quarta-feira (20). No entanto, para garantir presença no show, o torcedor terá que investir uma quantia significativa. Os valores cheios (inteira) variam entre R$ 290 e R$ 4.400.

O preço mais econômico dá direito aos assentos da 'Jeunesse Arena' mais distantes do octógono, enquanto o valor mais extravagante, além do acesso, concede ao fã experiências ao longo do show, como interação com lutadores, foto com o cinturão, além de serviços com bebidas e comidas liberadas.