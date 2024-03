Hall da Fama do UFC recebe alta do hospital e aparece na academia após drama em incêndio

Após ser diagnosticado com um quadro de pneumonia e novamente hospitalizado na última sexta-feira (15), Mark Coleman parece, enfim, ter recebido alta em definitivo da equipe médica depois de viver um verdadeiro drama em um incêndio na casa de seus pais em Ohio (EUA), na última semana. Nesta segunda-feira, através de suas redes sociais (clique aqui), o Hall da Fama do UFC publicou um vídeo em sua residência como forma de agradecimento aos fãs pelo apoio recebido durante o momento delicado de sua vida.

Ex-campeão peso-pesado do Ultimate, o lutador norte-americano segue o tratamento em casa e admite que ainda sente alguns incômodos oriundos do incêndio. Apesar de não estar 100%, 'The Hammer', como é conhecido, não perdeu tempo para voltar à ativa após ter recebido alta. Também em suas redes sociais, Coleman surpreendeu seus fãs ao surgir em uma academia ao lado do amigo e atleta do UFC, Matt Brown, antes de uma provável sessão de treinos (clique aqui).

"Estou me recuperando muito bem. Meus pulmões estão doloridos. Meus olhos estão queimados, mas estou bem vivo e bem. Eu me sinto tão abençoado por estar nas mãos de poderes superiores. Ele quer que eu siga em frente hoje e eu vou. Estou emocionado com o amor e apoio que recebi, se eu tivesse um desejo seria poder encontrar cada um de vocês para dar um grande abraço e agradecer pessoalmente", exaltou o veterano de 59 anos.