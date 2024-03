Jake Paul abre como favorito nas apostas para duelo contra Mike Tyson no boxe

Escalado para enfrentar Mike Tyson no boxe, Jake Paul desponta como franco favorito para o duelo, marcado para o dia 20 de julho, no Texas (EUA).

Depois do anúncio oficial do confronto entre o lendário ex-campeão mundial dos pesados e o youtuber que virou lutador, as casas de apostas abriram o mercado para a superluta e os 'oddsmakers' (profissionais responsáveis por determinar as odds ou probabilidades) mostram confiança na vitória da jovem celebridade sobre o veterano.

De acordo com o site especializado 'Draft Kings', Jake Paul aparece com uma odd inicial de -360, enquanto Mike Tyson é apontado como azarão, com odd +300.