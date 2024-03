Bambam desafia Whindersson Nunes no boxe: 'Luta que o Brasil quer ver'

Ao que parece, a dura derrota para Acelino Popó, no Fight Music Show 4, evento realizado em fevereiro, em São Paulo, não desanimou Kleber Bambam. Nocauteado em 36 segundos pelo veterano, o empresário, disposto a seguir competindo no boxe, desafiou os irmãos Paul e, agora, colocou Whindersson Nunes em sua mira.

Utilizando a ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', Bambam propôs ao comediante uma luta de boxe em dezembro. De acordo com o influenciador, o possível combate contra Whindersson tem tudo para parar o Brasil, assim como aconteceu no seu rápido duelo com Popó. Vale pontuar que o humorista vem se aventurando na nobre arte e até participou de um torneio envolvendo personalidades das redes sociais.

"Pelo que estou vendo na imprensa, o Brasil todo creio que gostaria de ver uma luta minha com o Whindersson, né? Aí, Whindersson, você perdeu para o Popó, eu perdi para o Popó, vamos nessa! Você aguentou oito rounds com o Popó, o Popó me venceu rapidinho, 36 segundos, mas fui o cara que fez mais dinheiro em 36 segundos, fui o cara do trash talk, do debate, da polêmica. Eu que vendi a luta! O próprio Popó falou. Sou marketeiro, você é o cara da internet, vamos nos encontrar. Eu e você em dezembro. Creio que será a maior luta novamente. Whindersson e eu é o que o Brasil quer ver agora. Vamos lá, eu e você, com o mesmo peso, 90 kg ou 88 kg. Você escolhe", declarou o empresário.