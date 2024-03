Estrela do boxe promete 'destruir' O'Malley no UFC; campeão dos galos responde: "Te mato em minutos"

Resposta de O'Malley

Ao tomar conhecimento da posição de Garcia, O'Malley debochou. Em seu podcast 'TimboSugarShow', o campeão do peso-galo do UFC afirmou que, no MMA, faria o que quisesse com o desafeto. Segundo 'Sugar', sua vitória no ringue tem mais possibilidade de acontecer do que um triunfo de Ryan no octógono. Confiante, o atleta garante que é capaz de passar por 'King' nas artes marciais mistas, mesmo sem apelar para o grappling.

"Parceiro, eu mataria você em minutos. Me pergunto se as pessoas pensam isso quando desafio boxeadores. É um pouco de loucura quando desafio boxeadores. Não é 100%, é só um pouco. Mas, quando boxeadores dizem que querem lutar MMA, é 100% loucura. Eu não preciso quedar. Eu poderia derrubá-lo e finalizá-lo, mas eu chutaria a p*** do corpo dele. Seja lá o que eu quisesse fazer com ele. Eu poderia boxeá-lo com luvas de MMA. É um esporte diferente com aquelas luvinhas de MMA. A distância é diferente. Eu poderia vencer ele e Haney na mesma noite em uma lutas seguidas. Simplesmente não seria competitivo. É pura ilusão", declarou 'Sugar'.

Registro de O'Malley no MMA

Sean O'Malley, de 29 anos, é campeão do peso-galo do UFC e um dos lutadores mais populares do MMA. O americano foi revelado no programa 'Contender Series'. 'Sugar' iniciou sua trajetória no MMA em 2015, estreou na companhia em 2017 e construiu um cartel composto por 17 vitórias, uma derrota e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aljamain Sterling e Petr Yan.