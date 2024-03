Vincius Lok Dog surpreende e desafia primo invicto de Khabib: "Luta fácil"

Não foi somente dentro do octógono que Vinicius Oliveira surpreendeu no último sábado (2), durante o UFC Vegas 87. Após o show, durante a coletiva de imprensa, 'Lok Dog' também chamou a atenção para si ao desafiar um dos lutadores mais temidos entre os pesos-galos (61 kg): Umar Nurmagomedov. Confiante, o brasileiro foi além e projetou, inclusive, que um eventual duelo com o primo invicto de Khabib Nurmagomedov seria uma luta sem grandes desafios a se desvendar.

Na visão de Lok Dog, o temido russo - dono de um cartel de 17-0 - oferece perigo apenas em um departamento: o wrestling. Presidente do UFC, Dana White já deixou claro inúmeras vezes que é extremamente complicado achar um adversário disposto a encarar Umar no octógono. Apesar do aparente desejo do brasileiro, uma possível disputa entre os dois no atual momento é improvável, uma vez que Vinicius acabou de estrear na liga e o primo de Khabib já desponta no top 15 do ranking da divisão.

"Gostaria de lutar contra o Umar Nurmagomedov. Tenho certeza que se eu lutar contra o Umar Nurmagomedov, será uma luta fácil para mim porque ele só tem wrestling. Ele seria capaz de me colocar no chão, mas trabalho duro na minha defesa. Tenho quase certeza que seria capaz de derrotar esse cara no primeiro round, porque meu erro hoje foram só as defesas de queda. Agora, volto à academia e trabalho duro nisso, para que não aconteça novamente", declarou o atleta gaúcho.