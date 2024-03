Esquiva Falcão oficializa desafio a Vitor Belfort para luta de boxe

Recentemente, a lenda do MMA Vitor Belfort expressou seu interesse em enfrentar o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, que prontamente recusou o desafio do carioca. No entanto, se o baiano não parece disposto a medir forças com o ex-campeão do UFC, outra importante figura do boxe brasileiro faz campanha por uma possível disputa contra 'O Fenômeno'.

Medalhista olímpico e ex-desafiante ao título peso-médio da Federação Internacional de Boxe, Esquiva Falcão utilizou suas redes sociais para 'oficializar' seu desafio a Vitor Belfort. No seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o pugilista capixaba compartilhou uma nota oficial assinada pelo seu promotor, Erik Alonso, CEO da 'No Limits Sports', na qual o ex-campeão do UFC foi chamado para negociar os termos do hipotético confronto, com a promessa de uma bolsa milionária.

"Como diretor e promotor do Esquiva Falcão, e na qualidade de CEO da No Limits Sports, quero estender publicamente a nossa oferta oficial ao Vitor Belfort. Temos plena consciência da recente entrevista de Vitor, onde ele expressou sua relutância em enfrentar Esquiva, mas acreditamos que uma oferta de sete dígitos pode mudar sua perspectiva. (...) Esperamos que Vitor considere seriamente a nossa oferta e que possamos chegar a um acordo mutuamente benéfico. Estamos abertos a discussões e negociações, e temos certeza de que esta luta será um marco na história do boxe brasileiro", declarou Erik Alonso.