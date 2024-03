UFC Vegas 87: Jairzinho vence duelo morno e encerra invencibilidade do rival na luta principal

Com um confronto de pesos-pesados nocauteadores, a luta principal do UFC Vegas 87 prometia fortes emoções, mas ficou aquém da expectativa dos fãs. Em duelo morno, Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev não tiveram seus melhores desempenhos neste sábado (2). Porém, mais bem preparado, o surinamês venceu por nocaute técnico e, de quebra, acabou com a invencibilidade de seu adversário.

Em sua segunda luta no UFC, Gaziev apostou no jogo agarrado, mas foi frustrado pelas defesas de queda de Jairzinho que, em pé, levou a melhor durante o combate. No intervalo do quarto para o quinto round, os danos causados pelo surinamês surtiram efeito no atleta do Bahrein, que se queixou de algum problema no rosto e viu o árbitro interromper a luta.

A luta

Nos segundos iniciais, Gaziev caminhou para frente e tentou encurtar, mas foi recebido com um direto de direita de Jairzinho. Na metade do round, foi a vez de Shamil balançar o surinamês com boas sequências em linha. Aproveitando o bom momento, o atleta do Bahrein conseguiu, enfim, aplicar a queda e colocar o rival de costas para o chão.