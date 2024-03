Invicto no UFC, Vitor Petrino vence a balança e lidera time brasileiro em Las Vegas

O promissor brasileiro Vitor Petrino superou sem grandes dificuldades a balança do UFC nesta sexta-feira (1º). Com a marca de 93.2 kg), o atleta confirmou sua presença no card do UFC Vegas 87, evento em que terá pela frente o experiente Tyson Pedro.



Invicto no MMA, Petrino, de apenas 26 anos, fará sua quarta apresentação no evento e, conforme revelou durante entrevista para a reportagem da Ag Fight, este duelo marca a estreia de seu novo contrato com o show.



Com um cartel de sete vitórias por nocaute, uma por finalização e duas por pontos, o jovem mineiro conquistou o status de uma das grandes promessas do MMA nacional. Diante do australiano, ele terá a missão não apenas de confirmar o bom momento, mas de se credenciar para voos mais altos no UFC.



Afinal, Tyson é o rival de maior visibilidade que ele já enfrentou no esporte. E uma vitória, ainda mais se for de forma contundente, o coloca em rota direta de colisão com os principais nomes da divisão meio-pesados, inclusive com algum ranqueado.

Brasileiro no peso

Além de Vitor Petrino, outros dois representantes do Brasil confirmaram suas presenças no card do UFC Vegas 87. Vinícius Lokdog fará sua primeira luta no UFC contra o também estreante Bernardo Sopaj - ambos atletas cravaram 61.4 kg na balança.



Por fim, Cláudio Ribeiro marcou 84.1 kg, cerca de 200 gramas a menos do que o oponente Christian Leroy. Com duas derrotas em três apresentações no octógono, o brasileiro precisa vencer para se manter na organização.

Confira o peso dos atletas do UFC Vegas 87:

Jairzinho Rozenstruik (116.5 kg) vs (118.3 kg) Shamil Gaziev

Vitor Petrino (93.2 kg) vs (93.2 kg) Tyson Pedro

Alex Perez (56.9 kg) vs (57.1 kg) Muhammad Mokaev

Umar Nurmagomedov (61.7 kg) vs (61.7 kg) Bekzat Almakhan

Matt Schnell (57.1 kg) vs (57.1 kg) Steve Erceg

Eryk Anders (84.1 kg) vs (84.3 kg) Jamie Pickett

Vinicius Lokdog (61.4 kg) vs (61.4 kg) Bernardo Sopaj

Aiemann Zahabi (61.4 kg) vs (61.7 kg) Javid Basharat

Christian Leroy (84.3 kg) vs (84.1 kg) Cláudio Ribeiro

?udovít Klein (70.7 kg) vs (70.5 kg) AJ Cunningham

Abdul-Kareem Al-Selwady (70.7 kg) vs (70.5 kg) Loik Radzhabov