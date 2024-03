Após participação no BBB 23, Cara de Sapato indica data de retorno ao MMA

Depois de quase dois anos de inatividade, Antônio Carlos Jr, o 'Cara de Sapato', pode estar próximo de voltar à ativa na PFL. Após se lesionar em 2022 e realizar uma pausa na carreira em 2023 para participar do reality show 'Big Brother Brasil', o lutador brasileiro revelou, através de suas redes sociais, uma provável data de retorno às competições como atleta profissional.

Por meio da ferramenta 'stories' do Instagram (clique aqui), Cara de Sapato conversou com seus fãs e respondeu algumas de suas perguntas. Uma delas, claro, abordava sobre um eventual retorno do meio-pesado (93 kg) paraibano. Animado, o brasileiro indicou que sua volta ao cage deve ocorrer no dia 12 de abril - data de estreia da temporada regular do torneio de sua categoria de peso dentro da PFL em 2024.

"Eu, na verdade, estava devendo mais um ano de GP com a PFL porque eu não lutei ano passado. Mas mesmo assim eu iria querer lutar o GP de qualquer forma, iria querer fazer parte deste momento. Não sei como vai ficar depois da compra do Bellator pela PFL, que eles vão unir essas duas grandes organizações. Mas estarei presente sim, ainda tem algumas coisas de contrato para acertar. Mas está praticamente tudo certo que dia 12 de abril estarei em Las Vegas lutando no primeiro dia de disputa da temporada 2024. Então vamos para cima!", declarou o brasileiro.