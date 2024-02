Patrício Pitbull coloca cinturão do Bellator em jogo contra canadense em março

Porém, o peruano sofreu uma lesão e foi obrigado a abandonar o confronto cerca de uma semana antes do evento. Para manter Pitbull no card, o também brasileiro Gabriel Braga foi escolhido para substituir Pinedo. No entanto, na véspera do show, o carioca também foi vetado da luta e o potiguar acabou retirado do mega evento 'PFL vs Bellator: Champs'. Agora, dias depois de todo o imbróglio, Patrício encontra uma solução rápida e agenda um novo compromisso.

Conheça o próximo rival de Patrício Pitbull

No MMA profissional desde 2013, Jeremy Kennedy soma em seu currículo passagens pelo UFC, Brave e PFL, antes de passar a integrar o plantel de atletas do Bellator. Pela organização norte-americana, o canadense, que ocupa a 3ª posição no ranking peso-pena, venceu quatro de suas cinco lutas. Ao todo, 'The Bandit' possui 19 vitórias, três derrotas e um 'no contest' (sem resultado).

