Lutador do UFC revela 'cobrança' do namorado de Mackenzie Dern; entenda

Duelo importante no UFC 300

Polêmicas à parte, Bobby Green segue em preparação para uma de suas lutas mais midiáticas da carreira. Afinal de contas, King entrará em ação no centenário card do UFC 300 diante do veterano Jim Miller, recordista de vitórias dentro do Ultimate, com 26 ao todo. O confronto será disputado no card preliminar do show, agendado para o dia 13 de abril, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA).

