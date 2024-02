De volta! Thiago Pitbull encara Mike Perry no Bare Knuckle FC em abril

Destituído do posto de campeão peso-médio após um imbróglio contratual, o que provocou seu afastamento do Bare Knuckle FC desde 2021, o brasileiro Thiago Alves está de volta ao boxe sem luvas. 'Pitbull', como é conhecido, medirá forças com o também ex-UFC Mike Perry no 'BKFC KnuckleMania 4', no dia 27 de abril, em Los Angeles (EUA).

A notícia foi divulgada pelo presidente do Bare Knuckle FC, David Feldman, em recente aparição no programa 'The MMA Hour'. O duelo entre Thiago Pitbull e Mike Perry será responsável por liderar o card do 'BKFC KnuckleMania 4', que marcará o primeiro evento da organização na Califórnia após o estado norte-americano aprovar a promoção de combates sem luvas no seu território.

Histórico de Thiago Pitbull e Mike Perry

Depois de quase duas décadas de dedicação ao MMA, com grande parte da sua carreira construída no UFC, onde chegou a disputar o título dos meio-médios (77 kg), Thiago Pitbull decidiu se aventurar no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC. Em duas aparições na liga, o cearense venceu Julian Lane e Ulysses Diaz, este último em disputa pelo cinturão inaugural do peso-médio da entidade.