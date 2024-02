Borrachinha integra lista dos atletas que mais recuperaram peso para o UFC 298

Preocupada com as questões relacionadas ao excessivo corte de peso e suas possíveis consequências para a saúde dos lutadores, a Comissão Atlética da Califórnia adotou, desde 2017, algumas medidas para tentar coibir este cenário - já tradicional no MMA e nas demais modalidades dos esportes de combate - como, por exemplo, o monitoramento do peso dos atletas no dia da luta, e não somente na pesagem oficial. Foi através desse mecanismo de controle que a entidade pôde verificar que seis dos 24 combatentes que entraram em ação no UFC 298, no dia 17 de fevereiro, excederam a marca de 15% na recuperação de massa corporal em relação ao valor obtido por eles na balança, na véspera do evento - entre eles, o brasileiro Paulo Borrachinha.

De acordo com a lista obtida pelo site 'MMA Junkie' junto à Comissão Atlética da Califórnia, além de Borrachinha, os lutadores que apresentaram uma recuperação de peso maior que 15% após a pesagem foram: Ilia Topuria, Merab Dvalishvili, Danny Barlow, Carlos Vera e Geoff Neal. Ao todo, 11 dos 24 atletas presentes no card do UFC 298 subiram no octógono, pelo menos, 10% mais pesados do que estavam na véspera do evento.

Maior recuperação de peso não refletiu no resultado

Apesar de subirem no cage mais pesados do que seus adversários, nem todos os seis atletas que excederam a marca dos 15% de peso recuperado conseguiram traduzir essa vantagem em resultado positivo. Enquanto Ilia Topuria, Merab Dvalishvili e Danny Barlow tiveram êxito em seus combates, Paulo Borrachinha, Geoff Neal e Carlos Vera foram derrotados no UFC 298.