MC Gui provoca Nego do Borel após nocaute no FMS: "Nem encostar aquele louco conseguiu"

Não foi apenas Acelino Popó que se destacou no Fight Music Show 4. No último sábado (24), em São Paulo, MC Gui também brilhou no ringue ao nocautear Nego do Borel, no 'co-main event' da atração. Como a luta entre os cantores foi repleta de rivalidade, o paulista, curtindo o resultado, não pensou duas vezes em provocar o carioca.

Através da ferramenta 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram', Gui classificou uma rápida sessão de depilação no nariz como sendo uma tarefa mais árdua do que propriamente a luta contra Nego do Borel. Vale destacar que, em sua estreia no ringue, o paulista nocauteou o rival no terceiro round e não sofreu dano considerável. Ileso, o cantor não perdeu a oportunidade de fazer pouco caso do poder do desafeto.

"Rapaziada, vou aproveitar que não sofri na luta, vou tirar os pelos do nariz, que nem encostar no meu nariz aquele louco conseguiu. Foi suave esse aí. Ah, foi suave, parece o soco do Nego", declarou o cantor.