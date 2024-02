Durinho se mostra contrário a 'title shot' para rival nos meio-médios do UFC

Em sua última luta no UFC, realizada em maio, em Nova Jersey (EUA), Gilbert Burns sofreu uma lesão no ombro e acabou derrotado por Belal Muhammad por decisão unânime. Como consequência, o brasileiro viu sua sequência de duas vitórias chegar ao fim e o rival ampliar sua invencibilidade para dez lutas (nove vitórias e um 'no contest'). Contudo, 'Durinho' não se mostra impressionado com o atual momento do americano.

Tanto que o brasileiro não se mostra convencido de que Belal mereça a posição de desafiante ao cinturão dos meio-médios. Vale destacar que 'Remember The Name' é o número dois no ranking da categoria e o dono da maior sequência de vitórias nela na atualidade. De todo modo, Dana White informou que o campeão Leon Edwards aceitou três lutas para atuar no UFC 300, em abril, e que tais atletas, sem revelar nomes, recusaram. Já a imprensa especializada especulou que a liga não ofereceu Muhammad para o britânico. Portanto, 'Durinho' não vê como injustiça a possibilidade do algoz não estar na conversa para receber o 'title' shot na divisão.

"Eu sei que é um show, o UFC tem que fazer a melhor luta e não acho, sinceramente, que Belal mereça lutar pelo título. Sabia que eles tentariam fazer a luta com Chimaev. Não acho que conseguiram por causa do Ramadã, foi o que ele disse, ou talvez por causa do visto. Acho que Shavkat não conseguiu a luta, porque ainda está com uma pequena lesão no tornozelo e Makhachev também está na situação do Ramadã. Não estou surpreso. O UFC quer fazer a maior luta, a luta mais insana e que vai vender mais", declarou o lutador, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'MiddleEasy'.