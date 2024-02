Dana White revela 'choque' com lesão e reviravolta de Ortega no UFC México

No último sábado (24), Brian Ortega, que não lutava desde 2022 por conta de lesões e cirurgias, fez seu retorno ao octógono no UFC México. Se na ocasião o americano enfrentou Yair Rodríguez e perdeu por nocaute técnico devido ao seu ombro deslocado no primeiro round, agora, encarou o algoz novamente e se machucou antes da revanche começar. Mesmo assim, 'T-City' venceu o mexicano, fato que deixou Dana White em choque.

O presidente da companhia revelou que ficou surpreso com a forma com que Ortega se lesionou e pelo fato dele ter superado tal drama no octógono diante de um oponente perigoso, além do seu tempo de inatividade. Quando estava se aquecendo para entrar em ação, o americano torceu o tornozelo e 'acusou o golpe' na hora. De qualquer forma, 'T-City' mostrou frieza, se adaptou à situação e finalizou Rodríguez no terceiro round. Portanto, Dana destaca que, não importa o que aconteça, Brian é um lutador que não pode ser desacreditado, pois é resiliente e talentoso.

"Eu vi isso acontecer e então ele parecia ter visto um fantasma. Achei que acabaria rápido. E aí você lembra, quando Ortega está mental e fisicamente bem, é um problema para qualquer um", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC México.